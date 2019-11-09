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Simav voleybol öğretmen takımı bölge şampiyonu oldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Turnuvası'nda Kütahya'nın Simav ilçesi öğretmen takımı Bölge Şampiyonu oldu.

Simav voleybol öğretmen takımı bölge şampiyonu oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Turnuvası'nda Kütahya'nın Simav ilçesi öğretmen takımı Bölge Şampiyonu oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası" voleybol turnuvası bölge finali müsabakası Afyonkarahisar'da yapıldı.


Final maçında Manisa Salihli ve Kütahya Simav öğretmen takımları karşı karşıya geldi. Maçın galibi olan Simav ilçesi öğretmen takımı bölge şampiyonu oldu. Müsabaka sonunda, şampiyon olan Simav takımının öğretmenleri şampiyonluk kupası ve madalyalarını Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'dan alırken, Salihli takımının ikincilik kupasını ve madalyalarını Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit verdi. Şampiyon olan Simav voleybol takımı Türkiye birinciliği için yapılacak müsabakalara katılacak. - KÜTAHYA

voleybol, Kütahya, Simav, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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