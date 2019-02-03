Simav Ziraat Odası'nda Kadir Bütüner Güven Tazeledi

Simav
Ziraat Odasının olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Kadir Bütüner seçildi. Eynal Kaplıcaları
'ndaki çok amaçlı salonda yapılan olağan genel kurulda, başkanlık ve yönetim için mevcut başkan Kadir Bütüner ile delegelerden Sırapayam Köyü Muhtarı Ali Key'in listeleri yarıştı.
Katılımcı 94 delegenin 55'inin oyunu alan Bütüner, Simav Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçildi. Diğer aday Key ise 38 oy aldı.
Bütüner başkanlığındaki Simav Ziraat Odasının yeni yönetim kurulunda Bekir Kazak, Salih Yılmaz
, Ramazan Çaka, İsmail Abdullah Kara, Mustafa Karakaya
, İsmail Karaman
, İsmail Bayram
, Ramazan Ersoy
, Alaaddin Yüksel
, Salim Koç
, Ahmet Çelik
, Mehmet Kurnaz
, İsmail Sürü, Cemal Öz, Hilmi Demir, İlyas Arslan
, Ahmet Gündoğdu
, Enver Öztürk
, Halil Körükçü ve İsmail Karipçin yer aldı.