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Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı - Son Dakika

Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı

20.02.2022 13:15

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan emekli eğitimci Mehmet Emin İncekulak, 44 yıl önce tanıştığı naht ustasının verdiği kıl testereyle hat eserleri ilmek ilmek ahşaba işliyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan emekli eğitimci Mehmet Emin İncekulak, 44 yıl önce tanıştığı naht ustasının verdiği kıl testereyle hat eserleri ilmek ilmek ahşaba işliyor.

Naht sanatını "Allah kelamının ağaçla buluşturulması" olarak nitelendiren 63 yaşındaki İncekulak, eserlerini, çalışmalarını sürdürdüğü Tabakhane Mahallesi'ndeki ailesinden kalma tarihi ahşap evde sergiliyor.

Evin girişindeki atölyesinde çalışan ve yaptığı yüzlerce eserden bazılarını hediye eden İncekulak, elindeki 200'e yakın eseri bu yapıyı müzeye dönüştürerek sanatseverlerle buluşturmak istiyor.

Mehmet Emin İncekulak, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle naht sanatının yok olmaya yüz tutmuş sanatlar arasına girdiğini söyledi.

Hat ustalarının eserlerini kıl testereyle keserek ahşaba aktardığını belirten İncekulak, bu sanata başlama öyküsünü şöyle anlattı:

"44 yıl önce öğrencilik yıllarımda çaldığım udun kırılan desenli kafesini tamir ettirmek için Balıkesir'deki bir ustaya gitmiştim. Usta ile bir süre sohbet ettikten sonra bana bir kıl testere takdim etti ve 'Sana el veriyorum. Kendi udunu kendin tamir et, bu hat eseri de keserek ahşaba aktar' dedi. O güne kadar ahşap kesme konusunda hiçbir eğitim almamıştım. Simav'a döndüğümde ustanın hediye ettiği testereyle önce bana verdiği hat eseri keserek ahşaba aktardım. Daha sonra da udumun kafesinin kesimini yaptım. O günden beri de hiçbir eğitim almadan kendi kendimi geliştirerek öğrendiğim naht sanatını, nahhat olduğumu bilmeden sürdürdüm."

Bir eser için aylarca çalıştığı oluyor

İncekulak, bugüne kadar yaptığı hiçbir eserini satmadığını, koleksiyonunda yaklaşık 200 eser bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde bu sanatı icra eden az sayıda usta kaldığını dile getiren İncekulak, şu bilgileri paylaştı:

"Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlarla kesim yapılıyor ama bizim yaptığımız naht eserlerde el emeği, göz nuru var. Bir eserin tamamıyla ortaya çıkması bazen ayları bulabiliyor. Bilgisayarlı makineler ise 15 dakikada kesimi gerçekleştiriyor ancak el sanatı ile makineden çıkan eserler arasında büyük farklar oluyor. Tablolara bakan insanlar bunu çok rahat ayırt edebiliyor. Elle yapılan eserlerin manevi değeri çok yüksek."

İncekulak, Allah kelamını ahşaba işlediği için abdest alarak çalıştığını sözlerine ekledi.

Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı
Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı
Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı

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Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi Talaslı vatandaş, CİMER'den Talas'ın diğer belediyelere örnek olmasını istedi Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı 40 yıldır bakırı döverek eşsiz eserler ortaya çıkarıyor 40 yıldır bakırı döverek eşsiz eserler ortaya çıkarıyor

Kütahya, Emekli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Simavlı 63 yaşındaki naht ustası 44 yılda yüzlerce eser yaptı - Son Dakika


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