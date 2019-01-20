Son Dakika Haberleri: Simavlı Atletler, Şampiyonu Oldu

Simavlı Atletler, Şampiyonu Oldu

54 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü'nün sporcusu Sıla Ata bin 500 metrede Türkiye şampiyonu, Büşra Güney Türkiye 3'üncüsü oldu.

Simavlı Atletler, Şampiyonu Oldu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü'nün sporcusu Sıla Ata bin 500 metrede Türkiye şampiyonu, Büşra Güney Türkiye 3'üncüsü oldu.

19 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da yapılan Türkiye salon atletizm şampiyonasında Simavlı atlet Sıla Ata Türkiye şampiyonu olurken, Büşra Güney Türkiye 3'üncülüğü kürsüsünde yerini aldı. Bin 500 metrede büyük bir başarıya daha imza atan Ata, hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Şampiyonaya, Simav Belediyesi Antrenörü Yıldıray kaya tarafından hazırlanan Simavlı atletlerin başarılarını değerlendiren, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, kazanılan başarıların tesadüf olmadığını belirtti. Sapmaz, " Simav Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü sporcularımız Sıla Ata ve Büşra Güney'in başarılarına, katkı, destek ve emek veren her bireyi tebrik eder, Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak genç sporcularımıza, kulübümüze ve başarılı atletizm antrenörü Yıldıray Kaya'ya, Uluslar arası şampiyonalarda da başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Spor
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