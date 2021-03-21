- Simavlı futbolcu babanın oğlu Halil Akbunar, A Milli Takım kadrosunda

Halil Akbunar'ın babası İsmail Akbunar: "A Milli Takım'a çağrıldığında gözlerim doldu"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde yaşayan eski futbolcu İsmail Akbunar'ın oğlu olan Göztepe'nin başarılı oyuncusu Halil Akbunar, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi. Baba Akbunar, oğlunun ayı-yıldızlı takıma çağrıldığını öğrenince gözlerinin dolduğunu dile getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla göz dolduran Göztepeli Halil Akbunar'ın, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmesi, ailesi ve Hisarbey köyünde büyük bir sevinçle karşılandı.

Ay-yıldızlı forma hayallerine kavuşan Halil Akbunar'ın babası 55 yaşındaki İsmail Akbunar, oğlunun küçük yaşlardan beri futbola merakı olduğunu belirtti. Baba Akbunar, "Oğlum benim desteğimle futbola başladı. Alt yapısı Balçova İdman Yurdu ve Antalya Spor'da top oynadı, sonra Göztepe'de profesyonel oldu. A Milli Takım'a çağrıldığında gözlerim doldu. Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.

İsmail Akbunar, Halil'in bundan sonra Türkiye'nin çocuğu olarak A Milli Takım'da başarılı olmasını temenni ederek, bu mutluluğu birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Halil Akbunar'ın daha önce 11 kez Milli Takım formasını gururla taşıdığını ve bu forma altında 2 gol attığını belirtti. Sapmaz, "Başarılarını A Milli Takım'a taşıyıp, güzel sonuçlar alacağına inanıyoruz. Kendisine sürdürülebilir başarılar diliyoruz" dedi.

Hisarbey Köyü Muhtarı Hasan Aktan da Simav'ın Hisarbey köyünden bir yıldız doğduğunu ifade etti. Muhtar Aktan, "Halil Akbunar'ın ay-yıldızlı formayı giyeceği için çok mutlu olduk, Hisarbey köyümüzün guru kaynağı oldu, başarılarının devamını diliyoruz. Halil köyümüze geldiğinde, destek veriyor, geçlere futbolu aşılamaya gayret ediyor. İnşallah gençlerimiz de Halil'in izinden gideceklerdir" şeklinde konuştu.

Hisarbey köyü doğumlu eski futbol hakemlerinden Adem Karabulut, "Hisarbey köyünden futbolcu bir babanın oğlu olan Halil, bizleri her zaman gururlandırdı, A Milli Takım mutluluğunu yaşattı. Eski bir futbol hakemi ve gözlemci olarak Halil'i sürekli takip ettik, iyi bir yere gelmesi için duacı olduk. A Milli Takım'da başarılar diliyoruz" dedi.