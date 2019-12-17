Simavlı gazilerin 45 yıllık madalya özlemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Simavlı gazilerin 45 yıllık madalya özlemi sona erdi - Son Dakika

Simavlı gazilerin 45 yıllık madalya özlemi sona erdi

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele Madalyası' ve beratı takdim töreni düzenlendi.

Simavlı gazilerin 45 yıllık madalya özlemi sona erdi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele Madalyası' ve beratı takdim töreni düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "Bu gün burada güzel bir hatıra ve vefa örneğini icra etmek için birlikteyiz. Türk Milleti tarihin her döneminde, yakın tarihimizde, barış pınarıyla, zeytin dalıyla, Kore'si ile Kıbrıs'ı ile her zaman masumun yanında olmuş, kanıyla bedeniyle varlığını göstermiştir. Kütahya ilinde 266 gazimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen madalyaları ulaştırdık. Verilmiş olan bu berat ve madalyaların manevi değeri huzurunda hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ölmüş olan gazilerimize Allah'tan rahmet, sağ olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "Şanlı Türk ordumuz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında iç ve dış güvenliğin sağlanması konusunda, tarihin her döneminde diğer milletlere ve ülkelere örnek olacak davranışlar sergilemiştir. Bizler Türk Milleti olarak, siz değerli gazilerimizin, ebediyete uğurladığımız gazilerimizin ve tüm şehitlerimizin bu dünyada haklarını ödeyemeyiz. Onları minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları gazilere verdiklerini ifade etti.


Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğan, (67) Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası alacağı için çok sevinçli olduğunu belirtti.


45 yıllık madalya özlemini dile getiren Kıbrıs gazisi Sait İnan, (66) "45 sene önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Bu gün de barış harekatına çağrılsam seve seve giderim. 20 Temmuz 1974 tarihinde ilk çıkartmayı Girne'de yaptık. İlk gün çok kuvvetli çatışma vardı. Sözlerle anlatılacak değildi çok şiddetliydi. Bu gün aynı heyecanla hazırım. Bu aldığımız Milli Mücadele madalyasıdır. Biz bu madalyayı 45 senedir bekliyorduk" ifadelerini kullandı.


Tören, protokolün 21 Kıbrıs gazisine madalya takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı
Mircea Lucescu, Santos yolunda! Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
19:40 Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika Haber
19:38 2 yaşında ve yalnızca 6 kilo! Babası ona 'babaanne' diyor - Son Dakika Haber
19:37 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
19:36 İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı - Son Dakika Haber
19:31 Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Simavlı gazilerin 45 yıllık madalya özlemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]