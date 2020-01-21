Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı - Son Dakika Spor

Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde genç voleybolcusu Adem Barışık, milli takım kampına çağrıldı.

Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde genç voleybolcusu Adem Barışık, milli takım kampına çağrıldı. Başarılı voleybol antrenörü Çetin Aysu tarafından 4 yıl önce Simav'da başlatılan voleybol alt yapı çalışmalarının, profesyonel olarak ilk meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.


Voleybol Antrenörü Aysu, 3 yıl önce Osmanbey Ortaokulu öğrencisi iken voleybola başlayan Adem Barşık'ın disiplinli ve programlı çalışan bir sporcu olduğunu, çalışmalarının sonunda hak ettiği yerlere geleceğini ifade etti.


Voleybol Milli Takım hazırlık kampına seçilen sporcunun başarılarından duyduğu memnuniyeti belirten Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ilçedeki sporcuların tüm branşlarda olduğu gibi voleybolda da başarılara imza atmalarından gurur duyduklarını ifade etti. Sapmaz, "Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf Elektrik Bölümü öğrencisi genç voleybolcumuz Adem Barışık'a sürdürülebilir başarılar diler, emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

voleybol, Kütahya, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:11:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simavlı genç voleybolcu kampa çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]