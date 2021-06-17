Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı - Son Dakika

- Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı

COTONOU - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy'de hafızlık eğitimi veren Hafız Hasan Takak, Benin'in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou-Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına su kuyusu açtırdı.

En yakın su kuyusuna 2 kilometre uzaklıkta bulunan, içme amaçlı kuyunun 40 metre derinliği ve 30 litre-dakika debisi bulunduğu belirtildi. Su kuyusunun dualarla açılışını yapan vakfın temsilcisi, " Afrika'nın Benin ülkesindeki Plateau şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Infangnı-Djegou-Djedje2 50 hanelik köyde yaklaşık 500 kişinin yaşadığını belirterek, Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun" dedi.