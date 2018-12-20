Son Dakika Haberleri: Simavlı Sporcudan Atletizm Birinciliği

Simavlı Sporcudan Atletizm Birinciliği

3 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübünün sporcusu Ali Şimşek'in, İstanbul'da düzenlenen Gençler Olimpik Türkiye Atletizm Denemeleri Salon Yarışında birinci olduğu bildirildi.

Simavlı Sporcudan Atletizm Birinciliği, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesindeki Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübünün sporcusu Ali Şimşek'in, İstanbul'da düzenlenen Gençler Olimpik Türkiye Atletizm Denemeleri Salon Yarışında birinci olduğu bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, atletizmde Simav'ın adını Türkiye'ye duyuran sporcu gencin, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük bölümü öğrencisi olduğunu belirtti. Sapmaz " Simavlı genç sporcumuzun bu günlere gelmesinde emeği geçen başta Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim olmak üzere, Belediye Başkanlığına, Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğüne, Atletizm antrenörü Yıldıray Kaya'ya, Söğüt Köyü Muhtarlığına ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Genç sporcumuz Şimşek'in başarılarının devamını diliyoruz" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:34 Kaynak: İHA

Spor
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