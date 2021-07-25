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Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un tedavisi sürüyor - Son Dakika

Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un tedavisi sürüyor

25.07.2021 14:55
Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un tedavisi sürüyor, System.String[]

Dün gece 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesindeki El Bab Kasabası'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Birliği'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda, Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un yaralandığı haberinin ailesine ulaştığı bildirildi.

Dün gece 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesindeki El Bab Kasabası'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Birliği'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda, Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un yaralandığı haberinin ailesine ulaştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Çitgöl Kasabası doğumlu Engin Ertuğrul Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı Uzman Çavuş Ertuğrul'un vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının çıkarıldığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un tedavisi sürüyor

Devlet Hastanesi, Uzman Çavuş, Fırat, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un tedavisi sürüyor - Son Dakika


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