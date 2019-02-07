Simavlı Voleybolcular İl Şampiyonu Oldu
2 saat önce
Simav Kazcıoğlu Otomotivspor Kulübü, genç erkekler voleybol takımı, Kütahya genç erkekler voleybol il birinciliği müsabakasında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) gençlik sporu 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Simav
Kazcıoğlu Otomotivspor Kulübü, genç erkekler voleybol
takımı, Kütahya
genç erkekler voleybol il birinciliği müsabakasında Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) gençlik sporu 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz
, genç erkekler voleybol il şampiyonu olan Kazcıoğlu otomotiv spor kulübü voleybolcularını ve antrenör Çetin Aysu'yu tebrik ederek, desteklerinin devam edeceğini belirtti. Sapmaz, " Bu başarıda emeği geçen kulüp yönetimine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne, sporcularımızın okul müdürlüğü ile velilerine teşekkür ediyoruz. Özel sektör, yerel yönetim ve kamu kurumları işbirliğiyle, gençlerimizin gönlüne sportif başarı ile ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:24 Kaynak: İHA
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