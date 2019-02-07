Son Dakika Haberleri: Simavlı Voleybolcular İl Şampiyonu Oldu

Simavlı Voleybolcular İl Şampiyonu Oldu

2 saat önce

Simav Kazcıoğlu Otomotivspor Kulübü, genç erkekler voleybol takımı, Kütahya genç erkekler voleybol il birinciliği müsabakasında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) gençlik sporu 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Simavlı Voleybolcular İl Şampiyonu Oldu, System.String[]
Simav Kazcıoğlu Otomotivspor Kulübü, genç erkekler voleybol takımı, Kütahya genç erkekler voleybol il birinciliği müsabakasında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) gençlik sporu 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, genç erkekler voleybol il şampiyonu olan Kazcıoğlu otomotiv spor kulübü voleybolcularını ve antrenör Çetin Aysu'yu tebrik ederek, desteklerinin devam edeceğini belirtti. Sapmaz, " Bu başarıda emeği geçen kulüp yönetimine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, sporcularımızın okul müdürlüğü ile velilerine teşekkür ediyoruz. Özel sektör, yerel yönetim ve kamu kurumları işbirliğiyle, gençlerimizin gönlüne sportif başarı ile ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

Kütahya, Genç, Simav, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisiyle Tartışırken Sinir Krizi Geçiren Genç Kız, Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Kaldırıldı Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı Galatasaraylı Sinan Gümüş'e, Almanya Liginden 4 Kulübün Talip Olduğu İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simavlı Voleybolcular İl Şampiyonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]