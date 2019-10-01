Son Dakika Haberleri: Simay Bülbül kapıları aralayan kadınlar
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Simay Bülbül kapıları aralayan kadınlar

1 saat önce

Tasarımcı yeni koleksiyonunu ilk kez göstereceği defilesini, 10 genç kadının portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi ile eş zamanlı "Kapıları Aralayan Kadınlar" projesiyle, 3 Ekim Perşembe günü moda ve sanat severlere sunacak.

Simay Bülbül kapıları aralayan kadınlar, System.String[]

Tasarım yolculuğunun başından bu yana koleksiyonlarına kadınlardan aldığı ilhamla hayat veren Simay Bülbül,Sonbahar Kış 2019 koleksiyonunda yine özel bir konuya değinerek iz bırakan kadınları ele alıyor; "Kapıları Aralayan Kadınlar" ... Karşılaştıkları zorlukların durduramadığı, hayallerinin ötesini görebilmeyi hedefleyen, sinema, bilim, sağlık, üretim, teknoloji, moda, sosyal sorumluluk, edebiyat, sanat gibi farklı disiplinlerde başarılara ve ilklere imza atmış kadınların hikayeleri, Simay Bülbül'ün Kapıları Aralayan Kadınlar koleksiyonuna ışık tutuyor.

Simay Bülbül'ün objektifinden, kendi bakış açısını aktaran siyah beyaz portre fotoğrafların yer aldığı sergi ve ardından gerçekleşecek defile, başarıları daha geniş kitleler tarafından duyulmayı hakeden, yürekleri ile fark yaratan bu özel kadınların ilham veren hikayeleri ile tüm kadınlar arasında bir bağ kuracak.

Kapıları Aralayan Kadınlar Koleksiyonu ve Defilesi

Simay Bülbül, yıllardır deri ve kumaşı birleştirerek devam ettirdiği avangard çizgisine yeni bir soluk getirdiği Kapıları Aralayan Kadınlar koleksiyonunda, deriyi coutre detaylar ile buluşturuyor. Deriyi el işlemesi şeklinde yorumlayıp, parlak ve şık detaylar kullanarak geceye ve özelgünlere taşıyor. Tasarımcı bu koleksiyon ile elegan zevklere sahip, stil sahibi Simay Bülbül kadınlarına, hayata farklı bakış açısı geliştirerek bakmanın kodlarını veriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen tarihi kapıların kullanıldığı ve özel bir koreografi ile sunulacak defile için İstanbul'un yeni etkinlik merkezi HangarİST ilk kez kapılarını açacak. Koleksiyon imaj çekimi ve kreatif direktörlüğü Hakan Öztürk tarafından yapılırken, defile koreografisi Öner Evez tarafından gerçekleştirilecek. On season koleksiyon, defilenin ardından Simay Bülbül'ün yeni mağazası Perveran'da ve Gizia Gate'te satışa sunulacak.

Kapıları Aralayan Kadınlar Fotoğraf Sergisi

Simay Bülbül varlıkları ve düşünceleri ile öncülük etmiş, dünyamızı değiştirerek fark yaratan kadınların portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi ile bir ilke imza atıyor. Tasarımcı defile ile aynı mekanda gerçekleşecek sergi ile moda severlere benzersiz bir deneyim yaşatacak. Fotoğraf sergisi, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen tarihi kapılar ve defile koleksiyonu, HangarİST'te 15 Ekim tarihine kadar görülebilecek.

Simay Bülbül, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:53 Kaynak: Bültenler
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