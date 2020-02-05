Simay Rasimoğlu oyuncu oluyor

Tacını taktıktan sonra sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Rasimoğlu, estetik yaptırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Doğallıktan yanayım. Bu şekilde birinci seçildim." Rasimoğlu, oyunculuk yapmaya hazırlandığını da açıkladı: "Oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra teklifleri değerlendireceğim."