Simay Rasimoğlu oyuncu oluyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Simay Rasimoğlu oyuncu oluyor - Son Dakika Magazin

Simay Rasimoğlu oyuncu oluyor

6 saat önce

Tacını taktıktan sonra sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Rasimoğlu, estetik yaptırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, estetik yaptırmayı düşünmüyorum.

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Tacını taktıktan sonra sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Rasimoğlu, estetik yaptırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Doğallıktan yanayım. Bu şekilde birinci seçildim." Rasimoğlu, oyunculuk yapmaya hazırlandığını da açıkladı: "Oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra teklifleri değerlendireceğim."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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