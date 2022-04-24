SİMDER'den "İslami Motifler ve Ramazan Atölyesi" etkinliği - Son Dakika

Sakarya İmam Hatipliler Derneğince (SİMDER) "İslami Motifler ve Ramazan Atölyesi" düzenlendi.

Sait Danış Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin Önderleri Projesi'nde yer alan kız öğrencilere yönelik düzenlenen atölyede, öğrenciler geleneksel motiflerle boyama ve süsleme ile ramazan ajandası yaptı.

SİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Bakır, gazetecilere, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezinin koordine ettiği, derneğin de Sakarya'da uyguladığı Türkiye'nin Önderleri Projesi'nde yer alan öğrencilerin atölyede bir araya geldiğini söyledi.

Gençlerin iyi yetişmesini istediklerini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Hem bilim hem milli manevi duygular anlamında hem de kültür ve sanat alanında öğrencilerimizin yetişmesini istiyoruz. Eğer böyle olursa bundan başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Çocukların medeniyetimizi derinlemesine öğrenmesini istiyoruz. Kitaplarımız, Kudüs atölyemiz, milli manevi değerlerimizi öğretebileceğimiz çeşitli faaliyetlerimiz var. Dün hadis yarışmamız vardı, kamplarımız var. Gençlerimizin iyi yetişmesini istiyoruz. 10 önderimize bir liderimiz eşlik ediyor. Geleceğin gençlerini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."