"Şimdi al 2021'de 6 taksitle öde" kampanyası başlattı - Son Dakika

Boyner , mağazalarından ya da online mağazasından Ekim ayının sonuna kadar müşterilerinin gerçekleştireceği alışverişlerinin ödemesini 2021'de 6 taksit fırsatından yararlanarak yapabileceği bir kampanya başlattığını duyurdu.

Boyner "Şimdi al 2021'de 6 taksitle öde" adını verdiği kampanyanın tüm giyim kategorilerinde geçerli olacağını bildirdi. Kampanya kapsamında, Ekim ayının sonuna kadar Card Finans ve Maximum kartla yapılan alışverişlerin ödemesinin 2021'e ertelenebileceğine dikkat çeken Boyner kampanya ile ilgili şu bilgileri paylaştı; "Üstelik tüketiciler ödemesini aylar sonrasına erteledikleri bu alışverişleri için 6 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Ek olarak alışverişini mobil ödemeyle temassız yapan Hopililere 100'e varan paracık da hediye ediliyor. Kozmetik ve elektronik ürünler hariç diğer tüm kategorilerde geçerli olan yüzleri güldüren kampanya ile Boyner müşterileri, yeni sezon ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayabilmenin rahatlığını yaşıyor"

- İstanbul