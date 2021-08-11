Üye Girişi
"Şimdi daha bol mevsim, ucuz olması gerekirdi" - Son Dakika

"Şimdi daha bol mevsim, ucuz olması gerekirdi"

11.08.2021 10:08

Taze meyve sebze ihracatı Türkiye tarihinde ilk kez üç milyar doları aştı.

Taze meyve sebze ihracatı Türkiye tarihinde ilk kez üç milyar doları aştı. Ancak içeride fiyatlar düşmüyor. Üretici maliyetlerden, tüketici fiyatlardan yakınıyor. Peki, üretici maliyetler yüzünden mi ihracata yöneliyor'Türkiye'de döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok sektörde çok sayıda ürüne zam geldi. Ancak özellikle temel ihtiyaç olan gıdadaki zam, vatandaşlardan büyük tepki çekiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rakamlarına göre Temmuz ayında markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışı; markette dokuz, üreticide dokuz üründe fiyat düşüşü yaşandı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla olan ürün ise yüzde 259 ile patlıcan oldu.

TZOB rakamlarına göre; üreticide 1 lira 22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira 38 kuruşa, 1 lira 40 kuruş olan salatalık 4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satıldı.

Halk pazarında fiyatlar nispeten daha düşük olsa da vatandaşlar alım güçlerinin düşmesi nedeniyle durumdan şikayetçi. Tüketiciye göre yaz aylarının gelmesine rağmen fiyatlar beklendiği gibi değil.

DW Türkçe'ye konuşan bir vatandaş, "Şimdi daha bol mevsim, ucuz olması gerekirdi" derken, bir diğeri de "Ürünlerin fiyatları, burada üretilmelerine rağmen yine de beklediğimizden daha yüksek" şeklinde tepki gösteriyor.

Fiyatların düşmemesinin sebebi ihracat mı?

Bu arada Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı son 12 ayda üç milyar doları aşarak rekor kırdı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, yaş meyve sebze ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artarak 1 milyar 363 milyon dolardan, 1 milyar 638 milyon dolara çıktı, son bir yıllık süreçte ise yüzde 19'luk artışla 2 milyar 527 milyon dolardan, 3 milyar 4 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin 150 ülkeye taze meyve sebze ihraç ettiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın verdiği bilgiye göre, "1 milyar 12 milyon dolarlık tutarla Rusya açık ara birinci ülke. Almanya 273 milyon dolarlık Türk taze meyve sebzesi tercihiyle ikinci olurken, Irak 255 milyon dolarlık tutarla listenin üçüncü basamağına adını yazdırdı".

Temmuz ayı üretici market fiyatlarını değerlendiren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ihracatın iç pazara etkisine de dikkat çekti. "Limonda ihracattaki artış ve depolardaki ürünün azalması fiyat artışına yol açtı" diyen Bayraktar, "Sivri biber, taze soğan, salatalık, çilek ve domateste fiyat artışı, ihracat ve yurtiçi talep artışından meydana geldi" şeklinde konuştu.

DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Alagöz de ihracatın içerideki fiyatları etkilediğini ancak en önemli sorunun üreticinin maliyetleri olduğunu söyledi.

Alagöz, "Siz bu ürünleri döviz geliri elde etmek amacıyla yurtdışına ihracat pazarlarına gönderirseniz; üretim artışınız, ülke içindeki talebi karşılamaya yetmiyordu. Dolayısıyla bu ihraç pazarlarına gönderilen bu ürünlerden dolayı iç piyasada bu ürünlere olan talep baskısı daha yüksek olacaktır. Fiyatların artışı kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Prof. Alagöz, ihracatın yanında üretim maliyetlerinin de yüksek fiyatlara etkisinin olduğunu belirtti.

"Maliyetler düşmedikçe fiyatlar düşmez"

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1,76 artış gösterdi. Yıllık artış ise yıllık yüzde 21,76 oldu.

TZOB'nin hesaplamalarına göre ise son bir yılda tarımsal girdilerdeki maliyetlerdeki artışlar yüzde 100'ün üzerini buluyor. Buna göre, üre gübresi yüzde 123, DAP gübresi yüzde 158, tarımsal ilaçlar yüzde 75, besi yemi yüzde 60, süt yemi yüzde 63, elektrik fiyatları ise yüzde 56 arttı.

Çözüm için "üretim planlaması yapılması ve maliyetleri düşürücü politikaların" devreye alınmasıyla fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini belirten Prof. Mehmet Alagöz, "maliyetler düşmedikçe fiyatlar düşmez" dedi.

Adnan Ağaç

(c)

Şimdi daha bol mevsim, ucuz olması gerekirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye, Market, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel 'Şimdi daha bol mevsim, ucuz olması gerekirdi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti! 11:57 ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti! ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye 11:46 ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

Son Dakika Haberleri
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi! Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi!         
11:43
Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı         
11:24
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 12:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şimdi daha bol mevsim, ucuz olması gerekirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement