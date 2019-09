Şimdi Daha Sportif: Hyundai Tucson N Line

CARMEDYA.COM - Hyundai Tucson, Style Plus'tan sonra şimdi de yepyeni ve dinamik bir versiyona kavuşuyor.



Hyundai'nin motorsporlarında elde ettiği deneyimlerden esinlenerek hazırladığı N Line, dış tasarımda yapılan sportif dokunuşlar haricinde, gövde ve kabin içindeki aksesuar değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.



Tucson N Line Türkiye'de sadece 1.6 litrelik CRDI dizel motoru kullanıyor. 136 beygirlik dizel ünite, 7 ileri DCT şanzımanla ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine ediliyor. Markanın ilk performans paketli SUV modeli olan Tucson N Line ile başlayan N Line versiyonların daha sonra birçok modelde kullanılması planlanıyor.



N-Line; Türkiye'de mevcut bir donanım seviyesinin gövde kiti olmak yerine, alternatif bir donanım olarak sunuluyor. Ana strateji olarak; N-Line modeli için dengelenmiş bir lansman fiyatı politikası ile üst donanım paketlerinde Elite ve Elite Plus arasında bir alternatif yaratılırken, en üst donanım seviyesi olan Elite Plus modelinin prestiji ve ikinci el değeri de korunuyor.



Donanım olarak N-Line'a özgü sportif gövde kitinin dışında; Elite modeline ek olarak Full LED ön farlar, LED arka stoplar, akıllı bagaj kapağı, elektrikli sürücü koltuğu gibi tasarım ve konfor öğelerini de bünyesine katıyor.



Tucson N-Line, güncel versiyondan farklı olarak, dış tasarımdaki petek tarzı ön ızgara, siyah eklentilere sahip ve bumerang şekilli gündüz sürüş farları ile süslenen ön tampon ve 19 inç'lik parlak siyah jantlarla sunuluyor.



Tucson'un alışageldiğimiz geniş iç mekanında da siyah renk öne çıkıyor. Ortaları nubuk ve kenarları deri, kırmızı dikişli özel tasarım siyah döşeme ile sunulan Tucson N Line, Hyundai'nin yüksek performanslı ürün yelpazesinden esinleniyor. Kırmızı dikişli ve deri döşemeli kokpitin yanı sıra perfore deri direksiyon simidi, sportif alüminyum pedal seti, N logolu vites topuzu ve mat gri plastik aksamlar da sportif bir ambiyansa katkıda bulunuyor. N-Line modelinde özel kırmızı renk detayları, perfore delikli deri direksiyon, N-Line vites topuzu ilk etapta dikkat çekiyor. Süet/Deri uygulaması ise sportif imajı pekiştiriyor.



N-Line tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra ayrıca özel süspansiyon sistemiyle de dikkat çekiyor. Arkada yüzde 5, önde de yüzde 8 daha sert helezon yaylarıyla, virajlardan beklentileri fazla olan kullanıcılara daha fazla geri bildirim veren bir süspansiyon ile sunuluyor. N modellerine özel bir renk olan "Gölge Gri", Tucson'un renk paletinde de yerini alıyor ve 4 farklı renk ile satışa sunuluyor.



1.6 Litre Dizel 7 ileri DCT şanzımanlı 4×4 çekişli Tucson N-Line; 281 bin 500 TL'lik tavsiye edilen liste fiyatına ek olarak lansmana özel 5 bin 500TL'lik nakit desteği ile birlikte 276 bin 000 TL'lik tavsiye edilen kampanyalı fiyata sahip oluyor.



"Kalan 4 ayda yüzde 40'a ulaşmayı hedefliyoruz."



Yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, "Tucson, Hyundai'nin Türkiye'deki en önemli modellerinden birisi ve satışlarımız içinde oldukça önemli bir yere sahip. Seriye eklenen yeni versiyonla birlikte SUV satışlarımızı daha da artıracağız. Hyundai'nin 2019 yılındaki satışları içerisinde SUV oranı şu an yüzde 36 ve bu rakamı N Line ile birlikte yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yılın 8 ayında 3.534 adet Tucson sattık ve bu rakamı kalan 4 ayda 7.000 adete çıkarmayı planlıyoruz. Güçlü bayi teşkilatımız sayesinde bu hedefimize ulaşacağımızdan eminim" dedi.

The post Şimdi Daha Sportif: Hyundai Tucson N Line appeared first on Carmedya.