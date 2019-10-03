Şimdi de iOS 13.1.2, bir haftada üçüncü iOS 13 yaması yayınlandı

Apple iOS 13 güncellemesi yayınlamaya doymuyor

Apple bir haftada üçüncü iOS 13 yamasını yayınladı. iPhone ve iPad'leriniz için yeni işletim sistemini yüklediniz ancak sorunlar sizi sıkmaya mı başladı. Çare bir haftadır üçüncü kez yayınlanan iOS 13 güncellemelerinde.



Apple sorunları bir bir düzeltiyor ancak sıkıntılar bir kaç yamada bitecek gibi de durmuyor. Apple bugün iOS 13.1.2 güncellemesini yayınladı. Hataları bu güncelleme ile biraz daha azalmış olabilir.



Önce iOS 13.1, daha sonra iOS 13.1.1 ve şimdi ise iOS 13.1.2. Bir önceki güncelleme özellikle hızlı pil tüketimine neden olan sorunları giderirken bu güncellemede kamera sorunlarına odaklanmış durumda. El feneri ve çalışmayan kamera problemleri bu güncelleme ile düzeltilmiş durumda. Bunun yanında kısayollar ile ilgili bir kaç problem ile iCloud ilerleme çubuğundaki sıkıntıda gideriliyor.



Özellikle kamera ile ilgili olması bu güncellemenin bu kadar hızlı çıkartılmış olmasının temel sebebi. Apple iPhone 11 modellerinde kullandığı kamera setlerini mükemmelleştirmek için yoğun çaba harcadı. Bu nedenle cihazlarını yenilemeyi düşünen kitleyi kaybetmek istemiyor.



Bir şekilde bu güncellemeleri biraz daha devam edebileceğini ön görebiliriz. Her hafta iOS güncellemelerini takip etmekte fayda var.