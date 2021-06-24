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Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti - Son Dakika

Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti

24.06.2021 10:12
Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti, System.String[]

Merkezi Aydın'da bulunan ve yaklaşık 13 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yapan Karya Farma HBX AR-GE, şimdi de stratejik akıllı çorba adını verdiği taşıması kolay, uzun süre dayanma özelliği bulunan, besin ve enerji değeri yüksek akıllı çorba üretti.

Merkezi Aydın'da bulunan ve yaklaşık 13 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yapan Karya Farma HBX AR-GE, şimdi de stratejik akıllı çorba adını verdiği taşıması kolay, uzun süre dayanma özelliği bulunan, besin ve enerji değeri yüksek akıllı çorba üretti.

Adnan Menderes üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından geliştirilen akıllı çorbanın uzun süreli operasyonlarda polis, asker, arama ve kurtarma timleri tarafından kullanılabileceği belirtildi. Bunun yanında avcılık ve dağcılık sporu gibi branşlarda spor yapanların da kullanabileceği konsantre çorbanın taşıma ve koruma problemi olmadığı belirtildi.

HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeleri tarafından uzun araştırmalar neticesinde HBX-2371'den sonra birçok bilimsel patentli çalışmalara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, "Buluşumuz esas olarak insanın, çok az gıda tüketerek günlük ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve omega yağ asitlerini alabileceği bir besin elde edilmesi ile ilgilidir. Besin bünyesinde belli ağırlıkça oranlarda, yüksek miktarlarda beta-karoten,C,K,E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir içermektedir. Bahsedilen karotenidler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarıdır" diyerek ürettikleri çorbanın stratejik önemi olduğunu kaydetti. - AYDIN

Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti
Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti

Araştırma Geliştirme, Enerji, Polis, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti - Son Dakika Ekonomi


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