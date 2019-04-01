Son Dakika Haberleri: Şimdi Ekonomik Reform Zamanı

Şimdi Ekonomik Reform Zamanı

49 dakika önce

Türkiye, bir demokrasi sınavını daha başarıyla vermiştir. Seçilen tüm belediye başkanlarını kutluyor, sonuçların Bursamız için hayırlı olmasını diliyorum.

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Seçimler geride kaldı, artık Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim yok. Bu dönem, özellikle ekonomik reformlar için önemli bir fırsattır. Sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacaktır. Bununla birlikte, yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızlı bir yol alınmalı. Dünyada rekabet gücümüzü artırıcı yapısal reformlar bizler için çok önemlidir. Ülkemiz tüm bunları yapacak güçtedir. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. İş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:20 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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