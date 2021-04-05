Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek - Son Dakika

Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

05.04.2021 10:52
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek, System.String[]

Türkiye'nin geliştirdiği yerli koronavirüs ilacında geri sayım başladı. Çalışmaları Ankara Üniversitesi'nde devam eden ilacın laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlanırken klinik aşamaya da geçildi. Yıl sonuna kadar üretimi tamamlanacak olan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen koronavirüs ilacından yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.

Yerli Kovid-19 ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilacın yıl sonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.

Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

TAKVİM BELLİ OLUYOR

Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalarda 7 bin 400 ilaç molekülü bilgisayar ortamında simüle edildi. Ribavirin adlı etken madde için klinik çalışmalara geçileceği açıklandı.

Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslar arası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. Sabah'ın haberine göre ilaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine ülkemizdeki tedavi algoritmasına dâhil edilebilecek.

Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ

Ankara Üniversitesi'nde yerli ilacın çalışmasını yürüten Dr. Altay Ünal, "Buradaki en heyecan verici durum; ilacın etkisinin virüsün şu ana kadarki mutasyonlarından etkilenmemesi. İlaç, virüsün hücreye zarar vermesini yüksek oranda önlüyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, "Milletimize, hizmet etmenin gururunu yaşatanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

Coronavirus, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek - Son Dakika


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