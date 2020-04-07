Şimdi moda anatomik saç kesimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şimdi moda anatomik saç kesimi - Son Dakika

Şimdi moda anatomik saç kesimi

6 saat önce

Kuaför Kadir Alkan, anatomik saç kesimi hakkında bilgi verdi.

Şimdi moda anatomik saç kesimi, System.String[]

Kuaför Kadir Alkan, anatomik saç kesimi hakkında bilgi verdi.


Kuaför Kadir Alkan, "İki üniversite mezunu bilişimci bir kuaför olarak müşterilerimin en çok memnuniyetsiz oldukları şeyin onlara özel bir saç kesimi yaptıramamaları olduğunu gördüm. Her gelen tek düze saç kesiminden şikayetçiydi. Yani kuaföre gittiklerinde bir şablona göre saçları kesiliyordu. Biz ise onlara özel bir şablon oluşturduk. Bunu da müşterilerimizin kafa kemiklerini, yüz kemiklerini hesaba katarak onlara özel bir saç tasarımı yaparak oluşturduk. İşte bu tekniğe Anatomik Saç Kesimi diyoruz. Anatomik Saç Kesimi bir saç modeli değildir. Sizin istediğiniz saç modelinin kafa ve yüz şeklinize özel olarak tasarlanmasıdır" dedi.


Amaçlarının bu tekniği kuaförlüğün adeta bir kalite belgesi haline getirmek olduğunu ifade eden Alkan, "Tek yumurta ikizi müşterilerim vardı. ve bire bir aynı giyinir aynı saçı kestirirlerdi. Bire bir saç kesmeme rağmen ikisinin de saçları uzarken modları farklı uzuyordu. Nedenini araştırdığımda tek farkın yan kafa kemiklerinin ( Parietal Kemik ) farkından olduğunu tespit ettim. Sonra kafa anatomisini araştırdım ve tüm kemikleri öğrendim sonrasında misafirlerimizin istediği modelleri bu kemiklerin şişik ya da basık olma durumlarına göre tasarlayıp yüz şekli analizi yapıp modele adapte ettim. Bu teknikten sonra müşterimle saç kesimi sonrası saçın uzama sürecinde saçlarını daha konforlu kullandıkları ve kafa şekillerinin bozulmadan saçlarının uzadığına şahitlik ettik. Sonrasında 2015 yılında bu tekniğin patentini alıp, Türkiye ve yurt dışındaki binlerce meslektaşlarıma öğretip onlara da patent vermeye başladık. Böylelikle onlar da bu tekniği en iyi şekilde uygulayıp salonlarında farklılık oluşturmaya başladılar. Artık her bilinçli müşteri ona özel bir tasarım olan Anatomik Saç Kesimini meslektaşlarımdan istemeye başladılar" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:46:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şimdi moda anatomik saç kesimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]