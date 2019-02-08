Şimdi Moda: Poşet Almak Yerine, File Çanta Örmek!

83 Yaşındaki emektar balıkçı Aydın Küçük "40 yıl önce balıkçılık yapıyordum. Doğaya olan sevgim her zaman vardı. Poşetlerin ücretli olmasından sonra bir vatandaş olarak ne katkı sağlayabilirim diye düşünürken alışveriş filesi örmeye başladım. Artık poşet almıyorum marketlerden almış olduğum ürünleri ördüğüm filelere koyuyorum"dedi.

Gözünden katarak ameliyatı olan küçük file örmenin zahmetli bir iş olmadığını öğrenmek isteyen doğa dostu vatandaşlara file örmeyi öğretebileceğini de sözlerine ekledi.