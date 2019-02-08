Son Dakika Haberleri: Şimdi Moda: Poşet Almak Yerine, File Çanta Örmek!

Şimdi Moda: Poşet Almak Yerine, File Çanta Örmek!

49 dakika önce

Aydın Küçük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında marketlerde poşetlerin ücretli olmasından dolayı 40 yıl önce mesleği olan balıkçılıktan öğrendiği ağ örmesinden esinlenerek file örmeye başladı.

Şimdi Moda: Poşet Almak Yerine, File Çanta Örmek!, System.String[]

83 Yaşındaki emektar balıkçı Aydın Küçük "40 yıl önce balıkçılık yapıyordum. Doğaya olan sevgim her zaman vardı. Poşetlerin ücretli olmasından sonra bir vatandaş olarak ne katkı sağlayabilirim diye düşünürken alışveriş filesi örmeye başladım. Artık poşet almıyorum marketlerden almış olduğum ürünleri ördüğüm filelere koyuyorum"dedi.

Gözünden katarak ameliyatı olan küçük file örmenin zahmetli bir iş olmadığını öğrenmek isteyen doğa dostu vatandaşlara file örmeyi öğretebileceğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:57 Kaynak: Bültenler

Balıkçılık, Aydın Küçük, Kadın, Güncel
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