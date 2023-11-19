Kaybetmeleri işlerine geliyordu! Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği Hollanda-İrlanda maçı oynandı

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Hollanda, sahasında İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 12. dakikada Wout Weghorst attı.

İRLANDA'NIN EURO 2024 İHTİMALİ VAR

Sonucu merakla beklenen ilginç maçta grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, Hollanda'ya yenildiği için EURO 2024'e gitme ihtimali doğdu.

YENİLGİ İŞLERİNE YARADI

İrlanda, Hollanda'ya yenildiği için UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde etti ve buradan organizasyona katılma şansı kazandı.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN 3 TAKIM KATILACAK

Grup elemelerinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden de 3 takım EURO 2024'e gitmeye hak kazanacak. Gruplardan çıkamayan takımlar arasında, UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. 3 ligde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım EURO 2024'e katılacak.