EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Hollanda, sahasında İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 12. dakikada Wout Weghorst attı.
Sonucu merakla beklenen ilginç maçta grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, Hollanda'ya yenildiği için EURO 2024'e gitme ihtimali doğdu.
İrlanda, Hollanda'ya yenildiği için UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde etti ve buradan organizasyona katılma şansı kazandı.
Grup elemelerinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden de 3 takım EURO 2024'e gitmeye hak kazanacak. Gruplardan çıkamayan takımlar arasında, UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. 3 ligde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım EURO 2024'e katılacak.
Son Dakika › Futbol › Kaybetmeleri işlerine geliyordu! Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği Hollanda-İrlanda maçı oynandı - Son Dakika