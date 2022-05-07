AMD, yeni modelleriyle ekran kartı pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için hazırlık yapıyor. Özellikleriyle dikkat çeken AMD Radeon RX 6950 XT modelinin performansı sızdırıldı.
AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT modellerinin 10 Mayıs'ta piyasaya sürüleceği sızdırıldı. Ayrıca yeni modellerin fotoğrafları Canada Electronics adlı perakende satış sitesi tarafından paylaşıldı.
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AMD Radeon RX 6950 XT, oyun performansı konusunda iddialı
RX 6950 XT, 6750 XT and 6650 XT modellerinin 1080p, 1440p ve 4K oyun test sonuçları ortaya çıktı. Amiral gemisi model RX 6950 XT, Nvidia RTX 3090 modelinden ortalama yüzde 11 daha yüksek performansa sahip olacak. RDNA2 mimarisiyle tanıtılacak model, ortalama 350W güç tüketimiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
RX 6950 XT modeli, bir önceki serinin amiral gemisi RX 6900 XT'den yaklaşık yüzde 4 daha hızlı olacak. RX 6750 XT modelinin RX 6700 XT'den yüzde 7 daha iyi performans ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
RX 6650 XT, gelecek hafta tanıtılacak ekran kartları arasında en çok dikkat çeken model olacak. RX 6650 XT'nin Nvidia RTX 3060 modelinden yüzde 23 daha iyi performansa sahip olacağı belirtiliyor.
399 dolar fiyat etiketiyle tanıtılacağı belirtilen RX 6650 XT, RX 660 XT modelinden 20W daha fazla güç tüketecek. Ayrıca yeni model, RX 660 XT'e göre 1.5 Gbps daha hızlı bellek bant genişliğine sahip olacak.
AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6900 XT ve Nvidia RTX 3090 modellerinin 4K oyun performansları;
Ekran kartı özellikleri Son Dakika › Güncel › Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı - Son Dakika
AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT Nvidia GeForce RTX 3090 Assassin's Creed Valhalla (DX12 Ultra High) 81 FPS 77 FPS 67 FPS Battlefield 5 (DX11 Ultra) 129 FPS 123 FPS 120 FPS Borderlands 3 (DX12 Badass) 78 FPS 75 FPS 68 FPS Cyberpunk 2077 (DX12 High) 64 FPS 61 FPS 65 FPS Deathloop (DX12 Ultra) 77 FPS 74 FPS 76 FPS Doom Eternal (Vulkan Nightmare) 159 FPS 152 FPS 144 FPS F1 2021 (DX12 Ultra High) 152 FPS 151 FPS 120 FPS Far Cry 6 (DX12 Ultra) 95 FPS 90 FPS 81 FPS Forza Horizon 5 (DX12 Max) 69 FPS 66 FPS 65 FPS GTA V (DX11 Ultra) 152 FPS 148 FPS 159 FPS Hitman 3 (DX12 Ultra Dubai) 150 FPS 146 FPS 120 FPS Metro Exodus (DX12 Extreme) 72 FPS 70 FPS 70 FPS Resident Evil Village (DX12 Max) 140 FPS 135 FPS 115 FPS The Riftbreaker (DX12 Ultra) 229 FPS 221 FPS 213 FPS Deathloop (DX12 Ultra RT) 93 FPS Bilinmiyor 106 FPS Far Cry 6 (DX12 Ultra RT) 123 FPS Bilinmiyor 107 FPS F1 2021 (DX12 Ultra High RT) 139 FPS Bilinmiyor 138 FPS Resident Evil Village (DX12 Raytracing Max) 147 FPS Bilinmiyor 149 FPS
GPUStream ProcessorBellekBellek HızıTDPRX 6950 XT7nm Navi 21 XTXH 5120 16 GB 18 Gbps 350WRX 6900 XT LC7nm Navi 21 XTXH 5120 16 GB 18 Gbps 330WRX 68007nm Navi 21 XL 3840 16 GB 16 Gbps 250WRX 6750 XT7nm Navi 22 XT 2560 12 GB 18 GbpsBilinmiyorRX 6650 XT7nm Navi 23 XT 2048 8 GB 17.5 GbpsBilinmiyor
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Ekran kartı özellikleri
Son Dakika › Güncel › Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı - Son Dakika