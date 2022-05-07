Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı - Son Dakika
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Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı

07.05.2022 16:26
Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı

Gelecek hafta tanıtılacağı sızdırılan AMD Radeon RX 6950 XT modelinin oyun performansı değerleri ortaya çıktı.

AMD, yeni modelleriyle ekran kartı pazarında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için hazırlık yapıyor. Özellikleriyle dikkat çeken AMD Radeon RX 6950 XT modelinin performansı sızdırıldı.

AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT ve RX 6950 XT modellerinin 10 Mayıs'ta piyasaya sürüleceği sızdırıldı. Ayrıca yeni modellerin fotoğrafları Canada Electronics adlı perakende satış sitesi tarafından paylaşıldı.

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AMD Radeon RX 6950 XT, oyun performansı konusunda iddialı

RX 6950 XT, 6750 XT and 6650 XT modellerinin 1080p, 1440p ve 4K oyun test sonuçları ortaya çıktı. Amiral gemisi model RX 6950 XT, Nvidia RTX 3090 modelinden ortalama yüzde 11 daha yüksek performansa sahip olacak. RDNA2 mimarisiyle tanıtılacak model, ortalama 350W güç tüketimiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Şimdi Nvidia düşünsün: AMD Radeon RX 6950 XT performansı sızdırıldı

RX 6950 XT modeli, bir önceki serinin amiral gemisi RX 6900 XT'den yaklaşık yüzde 4 daha hızlı olacak. RX 6750 XT modelinin RX 6700 XT'den yüzde 7 daha iyi performans ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

RX 6650 XT, gelecek hafta tanıtılacak ekran kartları arasında en çok dikkat çeken model olacak. RX 6650 XT'nin Nvidia RTX 3060 modelinden yüzde 23 daha iyi performansa sahip olacağı belirtiliyor.

399 dolar fiyat etiketiyle tanıtılacağı belirtilen RX 6650 XT, RX 660 XT modelinden 20W daha fazla güç tüketecek. Ayrıca yeni model, RX 660 XT'e göre 1.5 Gbps daha hızlı bellek bant genişliğine sahip olacak.

AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6900 XT ve Nvidia RTX 3090 modellerinin 4K oyun performansları;

AMD Radeon RX 6950 XTAMD Radeon RX 6900 XTNvidia GeForce RTX 3090Assassin's Creed Valhalla (DX12 Ultra High)81 FPS77 FPS67 FPS Battlefield 5 (DX11 Ultra)129 FPS123 FPS120 FPSBorderlands 3 (DX12 Badass)78 FPS75 FPS68 FPSCyberpunk 2077 (DX12 High)64 FPS61 FPS65 FPSDeathloop (DX12 Ultra)77 FPS74 FPS76 FPSDoom Eternal (Vulkan Nightmare)159 FPS152 FPS144 FPSF1 2021 (DX12 Ultra High)152 FPS151 FPS120 FPSFar Cry 6 (DX12 Ultra)95 FPS90 FPS81 FPSForza Horizon 5 (DX12 Max)69 FPS66 FPS65 FPSGTA V (DX11 Ultra)152 FPS148 FPS159 FPSHitman 3 (DX12 Ultra Dubai)150 FPS146 FPS120 FPS Metro Exodus (DX12 Extreme)72 FPS70 FPS70 FPSResident Evil Village (DX12 Max)140 FPS135 FPS115 FPSThe Riftbreaker (DX12 Ultra)229 FPS221 FPS213 FPSDeathloop (DX12 Ultra RT)93 FPSBilinmiyor106 FPSFar Cry 6 (DX12 Ultra RT)123 FPSBilinmiyor107 FPSF1 2021 (DX12 Ultra High RT)139 FPSBilinmiyor138 FPSResident Evil Village (DX12 Raytracing Max)147 FPSBilinmiyor149 FPS

Ekran kartı özellikleri

GPUStream ProcessorBellekBellek HızıTDPRX 6950 XT7nm Navi 21 XTXH 5120 16 GB 18 Gbps 350WRX 6900 XT LC7nm Navi 21 XTXH 5120 16 GB 18 Gbps 330WRX 68007nm Navi 21 XL 3840 16 GB 16 Gbps 250WRX 6750 XT7nm Navi 22 XT 2560 12 GB 18 GbpsBilinmiyorRX 6650 XT7nm Navi 23 XT 2048 8 GB 17.5 GbpsBilinmiyor

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Kaynak: Shiftdelete

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