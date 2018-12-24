Son Dakika Haberleri: Şimdi Önlem Alın, Estetik Check Up Yaptırın

Şimdi Önlem Alın, Estetik Check Up Yaptırın

2 saat önce

Zorlu Center'da bulunan Doctor B Clinic, Estetik Check Up uygulaması ile ciltte olan ve olası tüm sorunlara çözüm ve önlem alınmasını sağlıyor.

Şimdi Önlem Alın, Estetik Check Up Yaptırın, System.String[]

Yaşlanma belirtileri 35 yaş itibariyle ufak tefek ince çizgilerle kendini belli etse de aslında süreç, cildin yapıtaşı olan kolajen mekanizmasının 25 yaşından sonra yavaş işlemesiyle başlıyor.

Zorlu Center Terasevler'de bulunan Doctor B Clinic'te yaşlanma sürecine etki eden tüm faktörler analiz edilerek, kişisel çözümler sunuluyor. Estetik Check Up uygulaması ile, kişilerin cilt analizleri yapılıyor ve sadece kişiye özel bireysel olarak oluşturulmuş tedavi planlaması sunuluyor. Cilt, cilt tipi, yıpranma derecesi, mevcut görünen leke ve derin lekeler, gelecekte beklenen olası sorunlar analiz edildikten sonra kişilere sunulan tedavi planı çerçevesinde uygulamalara başlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:54 Kaynak: Bültenler

Zorlu Center, Up, Sağlık
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