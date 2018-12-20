Şimdi Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Var"

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CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İtiraf: Bir Sürü Hatamız Oldu

Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor