Şimdi sınır ötesine e-ticaret zamanı

Küçük ada devletleriyle birlikte e-ticaret yapılan ülke sayısının 230'a kadar çıktığını anlatan Sinan Öncel, "BMD çatısı altındaki markalarımızın bu kategorilerde çok önemli faaliyetleri bulunuyor. Hızla büyüyen bu pazardaki mevcut harcama eğilimleri markalarımızın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin önde gelen 387 markasını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği'nde (BMD) Sinan Öncel ikinci kez başkan seçildi. BMD'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, katılan üyelerin tamamının oyunu alan Sinan Öncel, yeni dönemde en büyük önceliklerinin e–ticaret olacağını bildirdi.

Sinan Öncel, Bilişim Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de 2018'de e–ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar TL'ye ulaştığını hatırlattı. Son 5 yılda ise Türkiye'de e-ticaret hacminin her yıl ortalama yüzde 33 büyüdüğünü vurgulayan Öncel, şöyle devam etti:

TÜRKİYE'DE E-TİCARETİN TOPLAM PERAKENDE PAZARINA ORANI YÜZDE 5,3

"Hızlı büyümeye rağmen ülkemizde e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı yüzde 5,3 düzeyinde bulunuyor. Orana bakıldığında halen gelişmekte olan ülkelerin bile gerisindeyiz. Buna rağmen son iki yılda perakende kurye şirketlerinin büyümesine ve zincir hiper marketlerle e- ticaret platformlarının işbirliklerine şahit oluyoruz. Müşteri internetten alışverişin rahatlığına alıştı her şey ayağına gelsin istiyor. Gelişmeler önümüzdeki süreçte ülkemizde e-ticaret hacminde hızlı büyüme trendinindevam edeceğini gösteriyor. Yeni dönemde e-ticaret bizim en önemli gündem başlığımızı oluşturacak ve gelecek planlarımızı bu gerçekten hareketle yapacağız. e-ticaretin yaygınlaşması AVM ve caddelerdeki mağazalarımızda ziyaretçi sayısının azalma riskini beraberinde getiriyor. Riski en aza indirmek için AVM ve caddelerdeki mevcut 70 bin civarındaki mağazamızı çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile çok verimli işbirlikleri yaparken sorunlarımızı da hızla çözeceğimize inanıyorum."

SINIR ÖTESİ E-TİCARET 2020'DE 994 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Sinan Öncel, e-ticaretin sadece yerel ölçekte değil, küresel pazarlarda da BMD üyesi markalar için çok büyük fırsatlar barındırdığının altını çizdi. BMD üyesi markaların Temmuz 2019 itibarı ile yurt dışında toplam 4 bin 396 mağazası bulunduğunu hatırlatan Öncel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yurt dışında bir yandan mağaza sayımızı arttırırken diğer taraftan 'sınır ötesi e-ticaret'teki payımızı da büyüteceğiz. Dünyada 2016'da 401 milyar dolar olan, 2020'de ise 994 milyar dolara ulaşacağı öngörülen sınır ötesi e-ticarette giyim, ayakkabı, züccaciye ve kozmetik ürünlerinin büyük payı bulunuyor. E-Ticaret platformları üzerinden Türk markaları Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeye yüksek katma değerli ürün ihraç ediyor. Küçük ada devletleriyle birlikte e-ticaret yapılan ülke sayısı 230'a kadar çıkıyor. Mevcut harcama eğilimleri bu kategorilerde büyük başarılara imza atan BMD üyesi markalarımızın önünde çok büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor. Biz de bu fırsatları hem 'yerel' hem de 'sınır ötesi' pazarlarda en iyi şekilde değerlendirerek markalarımızın cirolarında e-ticaretin çarpan etkisi yapması için çaba göstereceğiz."