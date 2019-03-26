Şimdi Tam Oldu ??markalardan Gelen Paketleri Açıyorum | Mart 2019

Ofisin üst katını hazır henüz kullanılmıyorken markalardan gelenler videosu için ayarlayalım dedik.

Ofisin üst katını hazır henüz kullanılmıyorken markalardan gelenler videosu için ayarlayalım dedik. Serinin son videosunda çok sevildiği için oturmadığım, hareketli olan format ile devam ediyoruz. Önerileriniz için teşekkürler. Kamera hareketleri ve yakın-uzak çekimlerde minik iyileştirmeler yaptık. Neler düşündüğünüzü yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Umarım merak ettiğiniz bir ürün hakkında bilgi edinebilirsiniz. İyi seyirler ?? Diğer markalardan gelenler videolarım için ??Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ??

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi

Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi