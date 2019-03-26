Son Dakika Haberleri: Şimdi Tam Oldu ??markalardan Gelen Paketleri Açıyorum | Mart 2019

Şimdi Tam Oldu ??markalardan Gelen Paketleri Açıyorum | Mart 2019

1 saat önce

Ofisin üst katını hazır henüz kullanılmıyorken markalardan gelenler videosu için ayarlayalım dedik.

Ofisin üst katını hazır henüz kullanılmıyorken markalardan gelenler videosu için ayarlayalım dedik. Serinin son videosunda çok sevildiği için oturmadığım, hareketli olan format ile devam ediyoruz. Önerileriniz için teşekkürler. Kamera hareketleri ve yakın-uzak çekimlerde minik iyileştirmeler yaptık. Neler düşündüğünüzü yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Umarım merak ettiğiniz bir ürün hakkında bilgi edinebilirsiniz. İyi seyirler ?? Diğer markalardan gelenler videolarım için ??Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:02 Kaynak: Youtube

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