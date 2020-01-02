Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi

Malzemeler:
Tart hamuru için:
*100 g soğuk tereyağı
*1,5 su bardağı un
*2 adet yumurta sarısı
*50 g pudra şekeri
*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu
Kreması için:
*300 ml süt
*1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
*3 yemek kaşığı toz şeker
*1 yemek kaşığı nişasta
*2 yemek kaşığı un
*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu
*Yarım su bardağı sıvı krema
Üzeri için:
*2 adet büyük boy portakal
*Nane yaprakları
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine elediğiniz un, pudra şekeri ve küp küp kestiğiniz soğuk tereyağını alıp yoğurmaya başlayın.
2-Yumurta sarıları ve rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip yoğurma işlemini sürdürün.
3-Toparlanan hamuru streç bir filmle sardıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat dinlendirin.
4-Kreması için Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir sos tenceresine süt, portakal suyu, un, nişasta, toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip karıştırın.
5-Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız krema harcını kısık ateşte pişirin.
6-Kıvam alan krema harcının altını kapatıp kremayı ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikseri ile 2-3 dakika çırpın.
7-Hazırladığınız kremanın üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat soğutun.
8-Buzdolabında bekleyen tart hamurunu tezgahta tart kalıbının büyüklüğünde bir merdane yardımıyla açın.
9-Yağladığınız tart kalıbına hamuru dikkatli bir şekilde yerleştirin.
10-Kenar kısımlarını kalıba yapıştırarak şekil verin.
11-Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine küçük delikler açın.
12-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da, yaklaşık 20-25 dakika tart hamurunu pişirin.
13-Fırından çıkardıktan sonra tart hamurunu dinlendirin.
14-Tart hamurunun üzerini buzdolabında beklettiğiniz krema harcını dökün.
15-Tarınızın üzerine kabuğunu soyduğunuz ve beyaz kısımlarını temizlediğiniz portakal dilimlerini dizin.
16-Portakal dilimlerinin üzerini nane yapraklarıyla süsleyin.
17-Afiyet olsun!
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