Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi

Malzemeler:



Tart hamuru için:



*100 g soğuk tereyağı



*1,5 su bardağı un



*2 adet yumurta sarısı



*50 g pudra şekeri



*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu



Kreması için:



*300 ml süt



*1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu



*3 yemek kaşığı toz şeker



*1 yemek kaşığı nişasta



*2 yemek kaşığı un



*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu



*Yarım su bardağı sıvı krema



Üzeri için:



*2 adet büyük boy portakal



*Nane yaprakları



Tarif:



1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine elediğiniz un, pudra şekeri ve küp küp kestiğiniz soğuk tereyağını alıp yoğurmaya başlayın.



2-Yumurta sarıları ve rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip yoğurma işlemini sürdürün.



3-Toparlanan hamuru streç bir filmle sardıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat dinlendirin.



4-Kreması için Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir sos tenceresine süt, portakal suyu, un, nişasta, toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip karıştırın.



5-Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız krema harcını kısık ateşte pişirin.



6-Kıvam alan krema harcının altını kapatıp kremayı ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikseri ile 2-3 dakika çırpın.



7-Hazırladığınız kremanın üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat soğutun.



8-Buzdolabında bekleyen tart hamurunu tezgahta tart kalıbının büyüklüğünde bir merdane yardımıyla açın.



9-Yağladığınız tart kalıbına hamuru dikkatli bir şekilde yerleştirin.



10-Kenar kısımlarını kalıba yapıştırarak şekil verin.



11-Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine küçük delikler açın.



12-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da, yaklaşık 20-25 dakika tart hamurunu pişirin.



13-Fırından çıkardıktan sonra tart hamurunu dinlendirin.



14-Tart hamurunun üzerini buzdolabında beklettiğiniz krema harcını dökün.



15-Tarınızın üzerine kabuğunu soyduğunuz ve beyaz kısımlarını temizlediğiniz portakal dilimlerini dizin.



16-Portakal dilimlerinin üzerini nane yapraklarıyla süsleyin.



17-Afiyet olsun!



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