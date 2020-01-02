Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi - Son Dakika Magazin

Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi

7 saat önce

Malzemeler: Tart hamuru için: *100 g soğuk tereyağı*1,5 su bardağı un*2 adet yumurta sarısı*50 g pudra şekeri*1 adet rendelenmiş portakal kabuğuKreması için: *300 ml süt*1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu*3 yemek kaşığı toz şeker*1 yemek kaşığı nişasta*2 yemek kaşığı un*1 adet...

Şimdi Tam Zamanı: Portakallı Tart Tarifi, System.String[]

Malzemeler:


Tart hamuru için:


*100 g soğuk tereyağı


*1,5 su bardağı un


*2 adet yumurta sarısı


*50 g pudra şekeri


*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu


Kreması için:


*300 ml süt


*1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu


*3 yemek kaşığı toz şeker


*1 yemek kaşığı nişasta


*2 yemek kaşığı un


*1 adet rendelenmiş portakal kabuğu


*Yarım su bardağı sıvı krema


Üzeri için:


*2 adet büyük boy portakal


*Nane yaprakları


Tarif:


1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine elediğiniz un, pudra şekeri ve küp küp kestiğiniz soğuk tereyağını alıp yoğurmaya başlayın.


2-Yumurta sarıları ve rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip yoğurma işlemini sürdürün.


3-Toparlanan hamuru streç bir filmle sardıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat dinlendirin.


4-Kreması için Arçelik Ankastre Ocak'ta küçük bir sos tenceresine süt, portakal suyu, un, nişasta, toz şeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip karıştırın.


5-Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdığınız krema harcını kısık ateşte pişirin.


6-Kıvam alan krema harcının altını kapatıp kremayı ekleyin ve Arçelik Rose Gold Eternity Mikseri ile 2-3 dakika çırpın.


7-Hazırladığınız kremanın üzerini streç filmle kapladıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat soğutun.


8-Buzdolabında bekleyen tart hamurunu tezgahta tart kalıbının büyüklüğünde bir merdane yardımıyla açın.


9-Yağladığınız tart kalıbına hamuru dikkatli bir şekilde yerleştirin.


10-Kenar kısımlarını kalıba yapıştırarak şekil verin.


11-Bir çatal yardımıyla hamurun üzerine küçük delikler açın.


12-Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da, yaklaşık 20-25 dakika tart hamurunu pişirin.


13-Fırından çıkardıktan sonra tart hamurunu dinlendirin.


14-Tart hamurunun üzerini buzdolabında beklettiğiniz krema harcını dökün.


15-Tarınızın üzerine kabuğunu soyduğunuz ve beyaz kısımlarını temizlediğiniz portakal dilimlerini dizin.


16-Portakal dilimlerinin üzerini nane yapraklarıyla süsleyin.


17-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:36 
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