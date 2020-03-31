Şimdi vefa zamanı - Son Dakika

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, "Memur-Sen Konfederasyonu başkanlığında İHH, Deniz Feneri, Kızılay ile birlikte koronavirüs sebebiyle işini kaybeden, evine ekmek götüremeyenler için 'Milli Dayanışma Kampanyasınına 2 milyon TL destek olduk" dedi.



Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ciddi manada çalışmalar yaptığını belirten Diyanet- Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, "Çalışmalar esnasında dünya devletlerinin uygulamalarına baktığımızda Türkiye'nin bütün kurumlarıyla vatandaşına nasıl sahip çıktığına şahit olmaktayız. Farklı ülkelerden uçaklarla getirip misafir etmesi, karantinaya alması ve tedaviye ihtiyaç duyulanlara tedavi uygulaması, Türkiye'de ikamet edenlere ise insanca davranıp, yaşlı, genç, yerli, yabancı, demeden herkesi tedavi etmesi, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın her türlü ihtiyaçları için 'Vefa Destek Grubu' oluşturup ihtiyaçlarını gidermesi ve bunlara ilaveten yapılan uygulamalardan bir kuruş ücret almaması, ülkemiz için alkışlanacak hizmetlerdir" dedi.



ABD, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve benzeri ülkelerde devletlerin fahiş fiyatla vatandaşına tedavi faturası çıkardığını hatırlatan Göleç, "Hatta Amerika'da genç biri, koronavirüs şüphesi ile gittiği hastaneye alınmaması neticesinde vefat etti. Üzücü, ama gerçek. 65 yaş üstü yaşlıları ölüme terk ediyorlar. Bunlar, medeniyetin merkezleri olarak görülen devletlerin düşündürücü halleridir" diye konuştu.



Türkiye'deki kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmaları işaret eden Göleç, " Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği gibi 'Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden hareketle ayırım gözetmeksizin insanı yaşatmaya çalışan kurum ve kuruluşlarımız seferber oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyasını' başlattı. Bizler de Memur-Sen Konfederasyonu başkanlığında İHH, Deniz Feneri, Kızılay ile birlikte koronavirüs sebebiyle işini kaybeden, evine ekmek götüremeyenler için 'Şimdi vefa zamanı' diyerek 'Milli Dayanışma Kampanyasınına 2 milyon TL destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz" dedi. - BURSA