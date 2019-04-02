Son Dakika Haberleri: Şimdi yapısal reform zamanı

Şimdi yapısal reform zamanı

1 saat önce

İş dünyası örgütleri artık seçim sürecinin geride kaldığını ifade ederek ekonomik gündeme ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini ifade ediyor.

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İş dünyası örgütleri artık seçim sürecinin geride kaldığını ifade ederek ekonomik gündeme ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini ifade ediyor. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:42 

Mehmet Kaya, Ekonomi
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