Şimdi yapısal reform zamanı
1 saat önce
İş dünyası örgütleri artık seçim sürecinin geride kaldığını ifade ederek ekonomik gündeme ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini ifade ediyor.
İş dünyası örgütleri artık seçim sürecinin geride kaldığını ifade ederek ekonomik gündeme ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini ifade ediyor. (Mehmet Kaya
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:42
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