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Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek - Son Dakika

Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek

30.05.2021 11:50
Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götürdüğü sırada uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinin sanal müze projesinin tamamlanacağını söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götürdüğü sırada uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisinin sanal müze projesinin tamamlanacağını söyledi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan "Mavi Marmara" gemisine yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen, 10 kişinin şehit olduğu, 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırının üzerinden 11 yıl geçti.

İsrail'in ablukasının kırılmasına vesile olan, 6 gemiden oluşan "Özgürlük Filosu"nun en büyük gemisi Mavi Marmara, gerek Filistinliler için gerekse dünyada zulüm gören mazlum milletler için umut ışığı oldu.

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. tarafından 1994 yılında Haliç Tersanesi'nde yapımı tamamlanan, İHH tarafından 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale ile alınan, 2018 yılında özel bir firmaya satılan, 93 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 1100 kişi kapasiteli geminin adı tarih sayfalarındaki yerini aldı.

İlk başta müze olarak tasarlanan ancak yüksek gideri nedeniyle özel bir deniz lojistik şirketi tarafından alınarak, yük taşımacılığında kullanılan geminin satışından elde edilen gelir, Filistin'e yardım olarak aktarıldı.

"Mavi Marmara Filistin'e ulaştı, yapması gereken şeyleri fazlasıyla yaptı"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Marmara'nın misyon taşıyan bir gemi olduğunu söyledi.

Oruç, geminin Gazze ablukasının kalkmasına vesile olduğunu belirterek, "Hem Mısır hem İsrail tarafı kapılarını sonuna kadar açtılar. İsmail Heniyye (Hamas Siyasi Büro Başkanı) İstanbul'u ziyarete geldiğinde gemimiz Haliç'teydi. Mavi Marmara'yı beraber ziyaret ettik. Orada şunu söylemişti Heniyye, 'Gemi burada olabilir ama çoktan Gazze'ye ulaştı.' Gemimiz zaten hedefine ulaştı. Mavi Marmara, Filistin'e ulaştı, yapması gereken şeyleri fazlasıyla yaptı." dedi.

Mavi Marmara'nın herkes için farklı bir anlam taşıdığına dikkati çeken Oruç, şöyle devam etti:

"Mavi Marmara, fiziksel olarak mavi ve beyazın ağırlıklı olduğu bir demir yığınıydı ama asıl olanı içinde yaşadıklarımızdı, dostluklardı, oradaki şehitlerdi. Filistin'den gelen, Batı Şeria'da yaşayan bir gazeteci, 'Siz gerçekten anlamıyorsunuz Mavi Marmara'yı. Mavi Marmara'nın Filistinliler için ne ifade ettiğini de anlamıyorsunuz' demişti. Dünyanın her tarafında ben bunu gördüm. İsmail Heniyye'nin dediği gibi, Mavi Marmara Gazze'ye ulaştı. Keşmir'de bir program yapıyoruz, seyircilerin arasında beni tanıyarak ayağa kalkan birisi dedi ki, 'Mavi Marmara buraya da geldi.' Dünyanın neresinde ezilmiş, sıkıntı çeken bir topluluk varsa Mavi Marmara oraya gitmeyi başardı. İnşallah bundan sonra da bu yolculuğunu sürekli devam ettiriyor olacak."

Oruç, geminin müze olmasını planladıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Gemilerin çalışsa da çalışmasa da büyük masraflarının olduğunu anlatan Oruç, "Çalıştırdığınız zaman masraflı, durduğu zaman da benzer masrafı karşılamanız gerekiyor. Yani bir tarafa çekip kontağını kapatıp koymuyorsunuz. Bir gemi, bir limana bağlandığında çok yüklü bir liman ücreti ödüyorsunuz, içerisinde de belli sayıda personeli muhafaza etmeniz, jeneratörlerinizi de çalışır vaziyette tutmanız gerekiyor. Gemilerin fiziksel olarak muhafaza edilmesi gerçekten masraflı. Filistin için harcayacağımız paraları geminin durması için harcıyorsunuz." diye konuştu.

"Dünyanın neresinde olursanız olun Mavi Marmara'ya binebileceksiniz"

Mavi Marmara için sanal müze projesini tamamlamaya yakın olduklarını bildiren Oruç, şunları kaydetti:

"Maddi olarak ciddi bir yük oluyor olması 'müze' alternatifini bize getirdi. 'Haliç'te bir yere çekilsin, orada müze yapılsın' denildi ama maalesef o günkü şartlarda bu mümkün olmadı. Bu bizi de inciten şeylerden bir tanesiydi. Müze yapılamayınca da 'Gemi başka şekilde hizmet etsin' diye elden çıkartıldı. Oradan elde edilen gelirler de yine Filistin için kullanıldı. Müze olsa çok iyi olacaktı, fiziksel olarak başaramadığımız şeylerden bir tanesi ama misyon olarak hiçbirimizin içerisinde en ufak bir şey yok, misyonu yerine getirdi. O hatırlamayı da devam ettirebilmek açısından da aslında bir müze çalışması bu sene bitti. Bir sanal müze çalışması yapıldı. Dünyanın neresinde olursanız olun Mavi Marmara'ya binebileceksiniz, Mavi Marmara'da yaşananları bire bir görebileceksiniz. Kim nerede şehit oldu, İsrail'le neler yaşandı, askerler nasıl davrandılar, Mavi Marmara'da olanlar nasıl karşılık verdiler? Bütün bunların hepsinin olduğu bir sanal gemi hazırlığı yapıldı. Birkaç gün içerisinde o sanal müzemiz de misafirlerini ağırlamaya başlayacak."

Oruç, ortağı oldukları koalisyonun halen filolar yapmaya devam ettiğini, her yıl 1 geminin mutlaka Gazze'ye yola çıktığını sözlerine ekledi.

Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek
Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek
Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek
Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek
Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek

Marmara, Gazze, Oruç, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şimdilerde deniz taşımacılığı için kullanılan Mavi Marmara, sanal müze projesiyle gezilebilecek - Son Dakika


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