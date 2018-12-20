Son Dakika Haberleri: Şimdilik Suriye'de Kalıyoruz"

Şimdilik Suriye'de Kalıyoruz"

2 saat önce

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Şimdilik Suriye'de Kalıyoruz
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Loiseau, CNEWS televizyonunda yaptığı açıklamada "Şimdilik (askeri olarak) Suriye'de kalıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu belirterek, örgütün topraklarının yüzde 90'nını kaybettiğini ve önceden sahip olduğu lojistiğin artık olmadığını ifade etti.

Parly, "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fransa, Suriye, Güncel
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