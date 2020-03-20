Şimdiye kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı ve milyon kişi başına kaç test düştü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şimdiye kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı ve milyon kişi başına kaç test düştü? - Son Dakika Dünya

Şimdiye kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı ve milyon kişi başına kaç test düştü?

6 saat önce

Dünyada şimdiye kadar hangi ülke kaç adet Covid-19 testi gerçekleştirdi ve bu ülkelerin nüfuslarına oranla her bir milyon kişi başına kaç test yapılmış oldu?

Şimdiye kadar hangi ülke kaç Covid-19 testi yaptı ve milyon kişi başına kaç test düştü?, System.String[]

Covid-19 için en çok kullanılan yöntem 'PCR testi' denilen ve kişinin burnu ve boğazından alınan örneklerle yapılan test.


İlk PCR testleri salgının ortaya çıktığı günden iki hafta sonra geliştirildi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği protokole alındı.

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:14 

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