Şimdiye Kadarki En Gürültülü Ses ?

Ses, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir.

Ses, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Fiziksel boyutta ses, hava katı sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur ve desibel ile ölçülür. Normal insanın konuşması 50-60 desibel gücüne eşittir. Peki dünyadaki en yüksek seslerin nelere ait olduğunu merak ediyor musunuz? Gelin şimdiye kadarki en yüksek seslere birlikte bakalım.

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