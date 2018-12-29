Şimdiye Kadarki En Şiddetli G-Kuvveti

G kuvveti bir kütleye belirli bir durumda etki eden hızlanmadır.

G kuvveti bir kütleye belirli bir durumda etki eden hızlanmadır. Başka bir deyişle g kuvveti serbest hareket eden bir nesnenin maruz kaldığı kütle çekimsel olmayan kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Yani bir cismin herhangi bir yönde, kendisine uygulanan bir kuvvet sayesinde hızlanarak veya yavaşlayarak ağırlık değeri üretmesidir...

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