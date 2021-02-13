SİMESEN, engelli çalışanların eğitimlerinin karşılığı kadrolara sınavsız geçişini istedi - Son Dakika

Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, engelli çalışanlar için eğitimlerinin karşılığı olan kadrolara sınavsız geçiş hakkı istedi.

Dursun, yazılı açıklamasında, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinde nitelikli kadrolara yeterli sayıda yer verilmediğini ileri sürdü.

Bu nedenle ön lisans ya da lisans mezunu olmasına rağmen birçok kişinin iş için yardımcı hizmetler ya da genel idari hizmetler kadrosunu tercih ettiğini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, atandıktan sonra eğitimlerine devam edip ön lisans ya da lisans mezunu olan, hatta yüksek lisans ya da doktora eğitimlerini tamamlayan engelli çalışanlar da var. Kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yeterli sayıda kadrolarda açılmaması ve bu sınavlarda engelli çalışanlara fırsat eşitliği tanınmaması nedeniyle söz konusu çalışanlar yeniden EKPSS'ye girip edindikleri mesleki kadrolara atanmayı istiyor. İstedikleri kadrolara atanan engellilerin bir kısmı halen çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alamadıkları için maddi ve manevi büyük hak kayıplarına uğruyor."

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan engellilerden orta öğretim mezuniyeti olanların sınavsız genel idari hizmetler sınıfına atanmalarını ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını isteyen Dursun, taleplerini şöyle sıraladı:

"Daha önce ataması yapılan engellilerin mesleki eğitim, ön lisans ve lisans eğitim diplomalarına karşılık gelen kadrolara sınavsız geçiş hakkı sağlanmalı. Devlet korumasından yararlananlar ile gaziler ve şehit yakınlarına sağlanan sınavsız geçiş hakkı engelli çalışanlara da verilmeli. Engelli personelin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri, bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimleri ile ibraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmeli ve bahsettiğimiz atamaların yapılması için ivedilikle yasal bir düzenleme yapılmalı."