Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi - Son Dakika

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Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
6 saat önce
Eczacıbaşı VitrA, oyuncusu Simge Aköz'ün şarkı söylediği videoyu paylaşarak, korona virüsün yayılmaması adına 'evde kal' çağrısı yaptı.
Eczacıbaşı VitrA, oyuncusu Simge Aköz'ün şarkı söylediği videoyu paylaşarak, korona virüsün yayılmaması adına 'evde kal' çağrısı yaptı.
Eczacıbaşı VitrA, korona virüsün yayılmaması için evden çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bir video yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda milli voleybolcu Simge Aköz, Sertab Erener'in 'Yanarım' şarkısını seslendirdi. Söz konusu videoya "Simge'nin moral yükseltici, biraz olsa bile yüzümüzü güldürüp, bize iyi gelen güzel sesi. Herkese iyi pazarlar. Bu süreci birlikte aşarız, evde kal" notu eklendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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