Simge Aköz: Olimpiyat ortamını tatmak çok değerli

Ay-yıldızlı takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerin, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek.



Milli voleybolcu Simge Aköz, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.



Geçen yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıklarını hatırlatan Simge, "Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinciliğimizden sonra inanılmaz bir beklenti oluştu. Bu beklentiyi de oyunumuz, sahadaki azmimiz ve hırsımızla oluşturduk. Bu bize çok güzel bir enerji ile geri döndü." diye konuştu.



Eleme maçlarına Antalya'da hazırlandıklarını aktaran Simge, "Olimpiyatlar, herkesin hayalinde olan bir şey. Herkes katılmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Elemeler için Antalya'da 10 günlük bir hazırlık dönemi geçirdik. İlk gününden son gününe kadar inanılmaz bir enerji vardı. Herkes birbirini çok özlemiş bir şekilde geldi. Bu takımın birlik ve beraberliği adına çok güzel bir karşılanma oldu." ifadelerini kullandı.



"Olimpiyat ortamını tatmak çok değerli"



Simge, olimpiyat deneyimi yaşamanın çok değerli olduğunu dile getirdi. "Bir sporcunun hayatında hayal kurmamak gibi bir durumunun olduğunu düşünmüyorum." diyen Simge, "Olimpiyat her şeyin zirvesi. Olimpiyat ortamını tatmak, olimpiyat köyüne adım atmak, hiç tanımadığınız ve dünyanın dört bir yanından gelen değerli sporcularla aynı havayı solumak ile bir amaç uğruna mücadele etmek çok değerli. İnşallah orada olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Gruptaki rakiplerimiz, önemli takımlar"



Simge Aköz, B Grubu'nda ciddi rakiplerle karşılaşacaklarını bildirdi. Olimpiyat bileti almayı umduklarını vurgulayan tecrübeli libero, "Gruptaki rakiplerimiz Belçika, Almanya ve Hırvatistan gibi önemli takımlar. Daha önce bu takımlarla oynadığımız maçları kazansak da rakiplerin çok iyi defansif özellikleri olduğu ve mücadeleci bir yapıya sahip takımlar olduğunu gördük. Umarım grup maçlarını güzel bir şekilde geçirir ve adımızı finale yazdırabiliriz. İnşallah olimpiyat biletini biz alırız." şeklinde görüş belirtti.



Simge, B Grubu'ndaki rakipleri değerlendirerek, şunları kaydetti:



"Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası'na kadar çok fazla varlık gösterememişti. Bizle oynadıkları maçtan sonra bir ivme yakaladılar. Güzel bir oyun yapısına sahipler, mücadeleciler ve tehlikeliler. Avrupa Şampiyonası'nda örneğini gördüğümüz gibi hafife alınacak hiçbir rakip yok. Almanya özellikle uzun zamandır dünya arenasında karşılaştığımız bir takım. Birbirimizi çok iyi tanımamıza rağmen başa baş mücadeleler sergilediğimiz zamanlar da oldu. Belçika da defansif bir takım. Umarım bu maçların hepsini sorunsuz bir şekilde atlatırız."



Çapraz eşleşmeden Hollanda ve Polonya'yı beklediğini aktaran ay-yıldızlı voleybolcu, "Hollanda, çok kaliteli bir takıma sahip ve tehlikeliler. Polonya da yükselişte. Kimle karşılaşırsak karşılaşalım tek amacımız olimpiyatlara gidebilmek. Umarım bize nasip olur." diye konuştu.



Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Hollanda'nın Apeldoorn kentinde yapılacak maçlara davet eden Simge, "Hollanda, büyük bir ev sahibi avantajına sahip. Ancak tribünde bizi destekleyecek vatandaşlarımızın olacağı haberini aldık. Sakın gelmemezlik yapmasınlar. Onları maça bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.