Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı

20.05.2022 02:46
Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı

Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.

Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bu gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu. Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı

Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti. - İZMİR

Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı
Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı
Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı

YORUMLAR
500
TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu 19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan 19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan
Kaynak: İHA

Simge Barankoğlu, Dolandırıcılık, Medya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 02:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: Simge Barankoğlu İzmir'de gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement