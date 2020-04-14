Son Dakika › Magazin › Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Son Dakika Magazin
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
36 dakika önce
Instagram fenomeni Simge Barankoğlu'nun, kendi hesabından cinsel içeriklerin yanı sıra çocuk istismarına yönelik görüntülerin de yer aldığı iddia edilen bir telegram grubunun reklamını yapması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddialar üzerine açıklama yapan Barankoğlu, söz konusu içeriklerin kendisinin bilgisi dışında yayınlandığını söyledi.
Instagram hesabında 757 bin takipçisi bulunan Simge Barankoğlu'nun, hesabının hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Barankoğlu, kişisel hesabından bir telegram grubunun reklamını yaptı. Yayınladığı reklam videosunda bahsi geçen grupta diğer fenomenlerin ifşalarının yer alacağını belirten Simge Barankoğlu, yüz binlerce takipçisini grubu takip etmeye davet etti.
CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR YER ALIYOR
Ancak ifşa videolarını izlemek için gruba girenler cinsel içerikli videolarla karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Grupta art arda ahlak dışı videolar ve çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer aldığı iddia edildi.
BARANKOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT
Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından söz konusu iddialara yanı veren Simge Barankoğlu, cinsel içeriklerin kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını belirterek takipçilerinden özür diledi.
Barankoğlu, grupta ahlak dışı görüntüleri yayan şahısları savcılığa vereceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:36
Son Dakika Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor (Özel) Şanlıurfa'da dehşet: Sokak köpekleri 6 çocuğu yaraladı