Simge'den Harbiye Açıkhava konseri - Son Dakika

Simge'den Harbiye Açıkhava konseri

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı Simge Sağın, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı Simge Sağın, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Pop müziği şarkıcısı Simge Sağın "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. İlk defa Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Simge, sevenlerinden tam not aldı. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafe kuralına uygun oturan izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadılar .



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:49

Kaynak: DHA

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