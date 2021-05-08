Simge Fıstıkoğlu'dan duygulandıran anneler günü açıklaması - Son Dakika

Simge Fıstıkoğlu'dan duygulandıran anneler günü açıklaması

08.05.2021 14:01
Simge Fıstıkoğlu'dan duygulandıran anneler günü açıklaması, System.String[]

Geçtiğimiz ay ikinci kez annelik sevinci yaşayan sunucu Simge Fıstıkoğlu, kadınların hayatlarında aldığı en büyük kararlardan birinin bebek sahibi olmak olduğunu belirtti

Anneler Günü'yle ilgili duygularını paylaşan sunucu, "Bebek sahibi olmak çok büyük bir karar" diyor. "Anne olmak; sonsuza dek kalbin bedeninden fırlamış halde dolaşma kararı" diyenlere hak verdiğini de söyleyen Fıstıkoğlu, "kalbimin daha önce hiç bilmediğim köşeleriyle tanıştırdı beni çocuklarım, önce oğlum, ardından kızım. Eminim sadece beni değil, annemi, ablamı ve kayınvalidemi de. İnsan kendi çocukluğunu da büyütebiliyormuş çocuğuyla, anne olunca anladım"

Simge Fıstıkoğlu Kimdir?

Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu (d. 12 Aralık 1982, İstanbul), Türk sunucu. 12 Aralık 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 2006 yılında Habertürk'te spor spikeri olarak başladı. 2009 yılında spor müdürü olarak devam etti. 2011 yılında A Haber'e geçti. 2012 yılında Habertürk'e geçti. 1 Gün ve Gün Başlıyor programını hazırlayıp sundu. Burası Haftasonu programını da sunmuş olan Fıstıkoğlu, Show TV ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün Programında haber sunuculuğu yapmıştır. Eylül 2014'te programına son veren deneyimli televizyoncu farklı kurumlarda spikerlik yaptı. Simge Fıstıkoğlu 2015 yılı itibarıyla TRT Spor Kanalında Topuklu Krampon isimli Futbol Sohbet Programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sundu. NTV'de hafta içi her akşam "Simge Fıstıkoğlu'yla spor akşamı" adlı programını[2] ve "Günün İçinden" adlı haber programını sundu. Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, 5 senedir çalıştığı NTV'den 17 Haziran 2020 tarihinde ayrıldı. Daha sonra 18 Aralık 2020'de yayın merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşınan Olay TV'de Simge Fıstıkoğlu ile Haftasonu programını sundu ancak kanalın 25 Aralık 2020'de yayına son verilmesinden dolayı sadece 2 kez program yapabildi. 2018 yılında Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu iki çocuk annesidir.
Simge Fıstıkoğlu'dan duygulandıran anneler günü açıklaması

Simge Fıstıkoğlu, Anneler Günü, Aralık, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Simge Fıstıkoğlu'dan duygulandıran anneler günü açıklaması - Son Dakika Magazin


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