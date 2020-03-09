Simge Fıstıkoğlu ikinci kez anne oldu

Bu sabah saat 11: 28'de Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe İmge adı verildi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, 3 kilo 395 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.







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