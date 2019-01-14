Son Dakika Haberleri: Simge Köken Profesyonel Oldu

Simge Köken Profesyonel Oldu

1 saat önce

Göztepe Futbol Okulu Balıkesir Şubesi kısa süre önce açılmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı.

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Göztepe Futbol Okulu Balıkesir Şubesi kısa süre önce açılmasına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Göztepe Futbol Okulları Balıkesir şubesinin kadın futbol takımında yer alan 15 yaşındaki Simge Köken Kadınlar 3. Ligi ekiplerinden Soma Zaferspor Bayan Futbol Takımına transfer olarak profesyonel oldu.

Konuyla ilgi açıklamada bulunan Göztepe Balıkesir Bölge Futbol okulları Sorumlusu Erkan Akman kısa bir zamanda böyle bir işe imza attıkları için mutlu olduklarını ifade ederken bundan sonraki dönemde daha fazla sayıda profesyonel oyuncu çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

Simge Sağın, Futbol, Balıkesir, Spor
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