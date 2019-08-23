Son Dakika Haberleri: 'Simge'nin herkesten gizlediği bir çocuğu var' demişti... Ünlü şarkıcı affetmedi
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'Simge'nin herkesten gizlediği bir çocuğu var' demişti... Ünlü şarkıcı affetmedi

33 dakika önce

'BANA KİN BESLİYOR'Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu.

'Simge'nin herkesten gizlediği bir çocuğu var' demişti... Ünlü şarkıcı affetmedi, System.String[]

'BANA KİN BESLİYOR'


Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı. Şarkıcı, "Bana kin besliyor"


4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR


Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı. Hakkında dava açılan Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:22 
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