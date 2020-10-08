'Simge proje'deki göletlerde balıklar, kirlilik nedeniyle öldü - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan ve kentin simge projeleri arasında gösterilen 'Homeros Vadisi' mesire alanındaki göletlerin bazılarında kirlilik nedeniyle balıklar ölürken, çevreye de kötü koku yayılıyor. Piknik yapmak için bölgeye gelenler, yetkililere temizlik yapılması çağrısında bulundu.

Kentte 12 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da katılımıyla açılan ve yine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'İzmir'in simge projesi' olarak adlandırdığı Bornova ilçesindeki mesire yeri 'Homeros Vadisi'nde, çevre kirliliği ciddi boyuta ulaştı. Vadi içinde, göletlere atılan çöpler nedeniyle kötü koku ve görüntü oluşurken, göletlerden bazılarında artan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Su yüzeyini yüzlerce ölü balık kaplarken, göletlerde suyun çekildiği noktalarda da ölü balık kalıntılarına rastlanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla İzmirlilerin tercih ettiği noktalardan olan 'Homeros Vadisi'ne gelenler, çevre kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.