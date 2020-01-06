Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü - Son Dakika Magazin

Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü

6 saat önce

2011 yılının kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Simge Sağın " Bugünlere gelmek kolay olmadı.

Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü, System.String[]

2011 yılının kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Simge Sağın " Bugünlere gelmek kolay olmadı. Mesela buzdolabımın boş olduğu günü unutamam. Vokalist arkadaşım Nihan Çilesiz Ortaköy'deki evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazındı' deyip dolabı açtı. Ama içi bomboştu çünkü param yoktu. O gün beni ağlayarak markete götürdü, alışveriş yaptı. 2011 yılı yoklukla geçti, sürekli makarna yemiştim" dedi.

Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • Oğuz : Kiyamam sana ajitasyon yapma be arkadaş makarna yemiş.... makarna fakir yiyecegimi onu bulamayanlara var kendini gündemde tutmak için daha farklı şeyler denemelisin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim"
Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta Yusuf Güney'den Şahan Gökbakar'a Sibel Ünli tepkisi: Her şeyi devletten beklemeyin

Son Dakika Haberleri
19:23 "İz Bırakanlar" dizisinin çekimlere başladı - Son Dakika Magazin
19:20 Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim" - Son Dakika Magazin
18:22 Ayla Çelik: Beyaz benden habersiz hiçbir şey yapamaz - Son Dakika Magazin
17:41 Adil Akbaşoğlu: Kliplerimde Türkiye'nin güzelliklerini yansıtıyorum - Son Dakika Magazin
17:41 Suzan Kardeş'ten hayranlarına müjde! - Son Dakika Magazin
17:35 Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]