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Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü
6 saat önce
2011 yılının kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Simge Sağın " Bugünlere gelmek kolay olmadı.
2011 yılının kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Simge Sağın " Bugünlere gelmek kolay olmadı. Mesela buzdolabımın boş olduğu günü unutamam. Vokalist arkadaşım Nihan Çilesiz Ortaköy'deki evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazındı' deyip dolabı açtı. Ama içi bomboştu çünkü param yoktu. O gün beni ağlayarak markete götürdü, alışveriş yaptı. 2011 yılı yoklukla geçti, sürekli makarna yemiştim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:02
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