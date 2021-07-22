Simge Sağın bikinili pozlarını paylaştı, takipçileri büyülendi!

Simge Sağın, konser maratonundan fırsat kısa bir tekne turu yaptı. Siyah bikini giyen şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Sağın, fit vücudu ve güzelliğiyle kısa sürede binlerce beğeni ve iltifat mesajları aldı. Beş kare yayınlayan şarkıcı, "Yaz" diye yazarak, ateş emojisi koydu.
Sağın, daha sonra arkadaşlarıyla çektirdiği kareyi yayınladı. Sağın, daha sonra Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı pozlarla da dikkat çekti.
İşte Simge Sağın'ın bikinili pozları;
Kaynak: Snob Magazin
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